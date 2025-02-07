СПЧ ООН принял резолюцию с призывом к М23 покинуть оккупированные районы в ДРК
Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) принял резолюцию, призывающую боевиков «Движения 23 марта» (М23) немедленно покинуть оккупированные районы. Об этом в СПЧ ООН сообщили по итогам чрезвычайного заседания, которое прошло в пятницу, 7 февраля, передает агентство Reuters.
Фото: Arlette Bashizi / Reuters
В резолюции также говорится, что СПЧ ООН инициировал расследование нарушений прав человека, которые предположительно имели место в ходе столкновений между повстанцами и местным населением на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
В ходе заседания в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил, что конфликт рискует выйти за пределы страны, если не будут приняты срочные меры подеэскалации. Представители ДРК, в свою очередь, обратились к международному сообществу с просьбой помочь прекратить поддержку вооруженных группировок, которые действуют на территории конголезской республики.
Чрезвычайное заседание ООН по ситуации в ДРК инициировали 3 февраля власти Конго. Они призывали СПЧ ООН провести срочное расследование массовых нарушений прав человека, которые, по их словам, были совершены поддерживаемыми Руандой повстанцами М23 в восточной части Конго. Как сообщало агентство AFP, ДРК также подготовила проект резолюции, которая содержала предложение начать расследование нарушений прав человека.
«Движение М23», состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. За три последние года они заняли часть провинции Северное Киву, а в минувшие несколько недель продвинулись дальше. Совбез ООН осудил продвижение повстанцев к столице провинции Северное Киву и призвал «немедленно прекратить» территориальную экспансию. Постпред Руанды в ООН Эрнест Рвамусио заявил, что руандийские власти сожалеют об ухудшении ситуации в ДРК, но возлагают вину на Киншасу.
Подробнее о происходящем в Конго — в материале «Ъ» «Конголезский восток — дело громкое».