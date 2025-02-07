Таможенники передали на нужды СВО машины, конфискованные на границе с Абхазией

Четыре автомобиля, изъятые за нарушение таможенного законодательства, переданы в Министерство обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Транспортные средства – BMW 530, Renault Megane Scenic, Lexus IS 250 и Lada 211440 – были задержаны сотрудниками Краснодарской таможни на посту МАПП «Адлер» на границе Сочи с Абхазией. Основанием для изъятия стали нарушения правил временного ввоза, а также попытки скрытого перемещения контрабандной табачной продукции. По решению суда автомобили были обращены в собственность государства.

После оформления необходимых документов конфискованные машины переданы представителям Минобороны.

С начала спецоперации таможня передала военному ведомству 27 транспортных средств, а также свыше 20 тыс. пачек сигарет, квадрокоптер, 1,2 тыс. единиц бытовой химии, ткани и другие товары на сумму более 8 млн руб.

Вячеслав Рыжков