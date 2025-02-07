Глава Минпромторга вручил «ОДК-Климов» сертификат двигателя ВК-650В для вертолетов

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил петербургское предприятие АО «ОДК-Климов». Производству 7 февраля вручили сертификат типа двигателя ВК-650В для легких вертолетов, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Он будет установлен в вертолетах «Ансат», Ка-226Т и других машин легкого класса – взлетной массой до 4 тонн. На разработку и сертификацию первого отечественного вертолетного двигателя ушло пять лет. Он заменит зарубежные детали.

Сотрудники «ОДК-Климов» показали господину Алиханову производственную площадку. Министру продемонстрировали процесс производства авиадвигателей в механообрабатывающем цехе и цехе конечной сборки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Адмиралтейские верфи» заложили для РРПК седьмой и восьмой траулеры проекта СТ-192.

Татьяна Титаева