В Госдуме указали на недостатки проекта программы воспитания для детских лагерей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что разработанная Минпросвещения программа воспитания в детских лагерей должна быть переработана. Предлагаемый документ, утверждает она, не соответствует новой редакции закона «Об основных гарантиях прав ребенка».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки в закон были приняты в декабре 2024 года и включили в задачи организаций детского отдыха воспитание, которое должно осуществляться по федеральной программе. Проект этой программы Минпросвещения опубликовало 30 января. 26 февраля должно завершиться его публичное обсуждение. Документ предусматривает мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и привитие ценностей здорового образа жизни и традиционной семьи.

На совещании с участием министерств и профильного комитета Госдумы госпожа Яровая заявила, что программа была создана без участия Российской академии образования, Минздрава, Минкульта и Минспорта. По словам вице-спикера, это «категорически неверный подход», так как указанные министерства в соответствии с новым законом участвуют в организации детской оздоровительной кампании. Привлечь к разработке программы госпожа Яровая предложила также Росмолодежь и МЧС.

Как сообщила вице-спикер, новый проект программы будет рассмотрен в конце февраля на заседании президиума совета законодателей с участием регионов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отдых в воспитательных целях».

Полина Мотызлевская