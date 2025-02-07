Под Саратовом возбудили дело после гибели в ДТП пассажира иномарки

Следственное подразделение МО МВД России «Калининский» возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ) недалеко от села Первомайское в Калининском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла 7 января этого года. Находившийся за рулем автомобиля «Черри Бонус» 28-летний мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Ниссаном», которым управлял 36-летний житель Балашовского района.

В ДТП погибла на месте 34-летняя женщина. Речь идет о пассажире «Ниссана». В медучреждение увезли водителя этой машины и двух его несовершеннолетних пассажиров. Водителя автомобиля «Черри Бонус» отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов