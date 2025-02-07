Жителей четырех регионов Черноземья предупредили о гололедице

В Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областях ввели желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой гололедицы. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

В Курске непогода ожидается до 9:00 8 февраля, в Воронеже и Тамбове — до 6:00 9 февраля, в Белгороде — до 9:00 9 февраля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

За последние две недели из-за гололеда пострадали 200 жителей Воронежской области.

Алина Морозова