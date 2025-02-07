В выходные дни в Удмуртии ожидается потепление

В Удмуртии в выходные дни и в начале следующей недели сохранится антициклон, осадков не ожидается. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман, а на дорогах сохранится гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В ночь на субботу, 8 февраля, температура опустится до -14..-19°С, а днем поднимется до -4..-9°С. После этого температурный фон начнет повышаться. В ночь на воскресенье, 9 февраля, столбик термометра ночью покажет в пределах -6..-11°С, днем -2..-7°С. В понедельник ночью, 10 февраля, температура составит -4..-9°С, днем -2..-7°С.

По предварительному прогнозу, в середине недели существенных осадков не предвидится.