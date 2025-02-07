В Орске суд рассмотрит дело об отравлении молочной продукцией 40 дошкольников

В Советский районный суд Орска направлено уголовное дело в отношении бывшего мастера производственного отдела ООО «Молоко». Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

По версии следствия, к должностным обязанностям обвиняемой относилось «следить за исполнением требований санитарно-эпидемиологического законодательства при производстве молочной продукции». В июле 2023 года она приняла от поставщика сырое молоко без ветеринарных сопроводительных документов. также она не «обеспечила соблюдение надлежащего технологического процесса при производстве йогурта».

В результате действий бывшего сотрудника молокозавода Новотроицка была изготовлена некачественная продукция. Это привело к отравлению граждан, среди которых более 40 несовершеннолетних, являющихся воспитанниками дошкольных учреждений Орска

Руфия Кутляева