На переработку рыбы в Буинском районе необходимы инвестиции в 250 млн рублей

На реализацию программы по переработке рыбы в Буинском районе Татарстана необходимы инвестиции в размере 250 млн рублей. Об этом сообщил глава района Татарстана Ранис Камартдинов во время муниципального часа.

Ранис Камартдинов отметил, что в 2019 году район нашел инвестора, который начал своими силами строить завод по переработке рыбы в промышленном парке «Буинск». Позже проект остановился, учредителями инвестора являлись зарубежные компании. Район уже располагает ресурсами для обеспечения сырьем: рыба может поступать из Мурманска, с Дальнего Востока и из других источников.

На данный момент переработка рыбы в районе осуществляется на другой площадке, но марка уже функционирует, а ее готовая продукция продается и в Казани.

Сейчас резидентами промышленного парка «Буинск» являются 7 компаний. Его общая площадь составляет 26,7 га, полезная площадь — 21,9 га, а свободная площадь — 19 га.

Влас Северин