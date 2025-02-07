Полиция применила оружие при задержании вооруженного ножами пьяного жителя
В Ярославском районе сотрудники патрульно-постовой службы пресекли агрессивное поведение вооруженного ножами местного жителя. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Фото: УМВД России по Ярославской области
В ночь на 7 февраля в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Михайловский о том, что ее сын ведет себя неадекватно из-за алкогольного опьянения. На место прибыл наряд отдельного взвода патрульно-постовой службы.
Вооруженный двумя ножами житель 1990 года рождения начал угрожать полицейским. В соответствии с законом «О полиции», один из правоохранителей применил табельное оружие, сделав три предупредительных выстрела.
Хулиган был задержан и доставлен в отдел МВД России по Ярославскому району. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.