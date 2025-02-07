Полиция применила оружие при задержании вооруженного ножами пьяного жителя

В Ярославском районе сотрудники патрульно-постовой службы пресекли агрессивное поведение вооруженного ножами местного жителя. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

В ночь на 7 февраля в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Михайловский о том, что ее сын ведет себя неадекватно из-за алкогольного опьянения. На место прибыл наряд отдельного взвода патрульно-постовой службы.

Вооруженный двумя ножами житель 1990 года рождения начал угрожать полицейским. В соответствии с законом «О полиции», один из правоохранителей применил табельное оружие, сделав три предупредительных выстрела.

Хулиган был задержан и доставлен в отдел МВД России по Ярославскому району. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Антон Голицын