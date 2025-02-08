Император умер. Да здравствует императрица!

8 февраля (по новому стилю) исполняется 300 лет со дня смерти первого российского императора Петра Великого. Петр создал город, из которого можно было «грозить шведу», открывать «окно в Европу», а впоследствии показывать миру чудеса мужества и стойкости. Триста лет назад в один день произошла одна из самых ярких бесшумных перестановок, когда место «короля» заняла «дама», а страна на годы сменила курс. Который, впрочем, как и завет «Петербургу — быть», оказался подхвачен снова спустя несколько лет — и уже окончательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Петру Первому («Медный всадник») на Сенатской площади работы скульптора Фальконе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Памятник Петру Первому («Медный всадник») на Сенатской площади работы скульптора Фальконе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Что не так с легендой о царе — спасителе простолюдинов?

Хрестоматийная версия закладывалась в головы с детства и внушала уважение. Царь-реформатор помогал рыбакам, которые попали на мель в Сестрорецкой заводи. По легенде, отраженной в записках немецкого картографа и мастера фейерверков Якоба Штелина, Петр 5 ноября 1724 года, возвращаясь из поездки, обнаружил у Лахты севший на мель бот с людьми и бросился их спасать. Император слишком долго был в ледяной воде, и его организм не справился с переохлаждением. Именно так чаще всего описывают причины смерти Петра школьные учебники или популярная историческая литература. После переохлаждения Петр слег в постель с жаром.

Согласно записям лейб-медика Блюментроста, царя лечили втиранием горячего гусиного сала, смешанного с тертым чесноком. К затылку ему прикладывали пиявок для снятия «ломоты», симптома повышенного артериального давления. Также ему давали сок шиповника и облепихи.

Это, возможно, сыграло с императором злую шутку. Слегка оправившись, он продолжил участвовать в буйных и обильных застольях, а также вести государственные дела. Как раз в то время в свою северную экспедицию отправлялся Витус Беринг, и царь давал ему последние указания перед дорогой.

Легенда немецкого картографа даже легла в основу композиции художника Петра Разумихина «Петр I на Лахте, спасающий от потопления матросов и солдат в 1724 году» и такого же памятника, установленного уже в наши дни у «Лахта-центра».

«Эта история впервые встречается у Якоба Штелина, который по просьбе императора Петра III (внука Петра Великого) собирал так называемые исторические анекдоты»,— объясняет кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова. По словам госпожи Логуновой, документальное подтверждение имеет другая история, не столь героическая. Действительно, 5 ноября 1724 года в Лахте судно село на мель, а Петр в нетерпении бросился помогать матросам, чтобы ускорить слишком медленное стаскивание бота. Тогда император и в самом деле оказался по колено в воде. Но… ничего смертельного и опасного для его жизни в этом не было. Достоверный факт: был издан указ, что жители всего побережья, вплоть до Выборга, обязаны спасать тонущих моряков. Так что операция спасения на Лахте была массовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» возле общественно-делового комплекса «Лахта-центр»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» возле общественно-делового комплекса «Лахта-центр»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Святой водой — Преображенским маршем

В действительности нет уверенности, что эпизод именно с царем на Лахте вообще происходил. Неслучайно эту версию упорно именуют легендой, которая останется на совести немецкого мемуариста Якоба Штелина. Иные версии вызывают больше доверия. Известный историк Евгений Анисимов создал самое масштабное собрание фактов о жизни Петра Первого. Работа над этой «биохроникой», помимо прочего содержащей историю болезни и картину смерти, заняла почти 40 лет.

Во время празднования Крещения 6 января 1725 года Петр прошел маршем вместе с Преображенским полком по берегу Невы. И это несмотря на то, что стоял сильный мороз, а монарх в тот период был не совсем здоров. Вместе с полком царь стоял на льду во время всей службы и церемонии Водосвятия. Возможно, в тот морозный день звучал знаменитый марш Преображенского полка, написанный в честь победы полка под Полтавой. Этот древний военный марш звучит и в наши дни, ежегодно он исполняется 9 мая при выносе знамени Победы

Получается, поворотом к серьезному ухудшению состояния здоровья стала «прогулка» на Водосвятие. 16 января наступило резкое ухудшение, российский император слег с высокой температурой. Спасти Петра было уже невозможно: после «крещения» на марше у Петра обострился его давний пиелонефрит.

Вообще, к 44 годам царь страдал много чем: хронический бронхит, колит, почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, гепатит и гипертония. Как и его отец, Алексей Михайлович, Петр имел склонность к скачкам артериального давления, из-за которых он порой терял сознание. Проблемы с почками у Петра появились примерно за восемь лет до смерти. Царь ездил на лечение в Баден-Баден, Чехию, Бельгию. Не пренебрегал и олонецкими водами. Все это давало результаты, Петр чувствовал себя лучше, что позволяло ему считать себя здоровым и пускаться в очередные пьяные увеселения. Здоровье монарха уходило неуклонно, несмотря на лечение: мучали почечные боли и расстройства желудка, обострился геморрой. Болезнь перешла в сильное и почти постоянное недомогание «с великою болею» осенью 1724 года.

«У него были страшные боли,— пишет историк Евгений Анисимов,— поэтому ему с помощью катетера выпускали загнившую, не проходившую через мочевой канал мочу. Скорее всего, инсульт произошел в результате болевого шока — есть свидетельства о том, что Петр очень громко кричал. Писали, что было невозможно находиться в его комнате из-за запаха. Это страшное напряжение, которое сказывается на сердечной деятельности. Драматический момент».

Посмертная маска Петра Первого. Копия

Фото: Павел Сергеев / Wikipedia

«Отдайте все…»

«Отдайте все»,— последняя фраза, которую Петр Алексеевич успел сказать при жизни. 8 февраля царь хотел наконец-то написать завещание, но не успел этого сделать. С грифельной доской в руках он впал в забытье, а после — агония. У его кровати до последнего оставалась его жена Екатерина, отношения с которой в последнее время у него разладились из-за подозрений в измене. Кому хотел умирающий «отдать все», мы уже не узнаем. Как и не узнаем, расслышала ли последнюю волю Екатерина. Незадолго до своей смерти Петр позвал к себе цесаревну Анну, но и ей уже не удалось узнать волю охваченного бредом отца.

Почти все дети Петра Великого, кроме погибшего в Петропавловской крепости цесаревича Алексея, умерли в младенчестве: наследник Петр Петрович дожил до трех лет. Выжили только две дочери, которые по тогдашним законам о престолонаследии на трон претендовать не могли. Еще был внук, сын цесаревича Алексея, Петр Алексеевич. Словно предчувствуя свою скорую кончину, император не хотел делать наследником внука. Он опасался, что вместе с ним придут сторонники старых порядков и обратят путь страны вспять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет Екатерины I. Жан-Марк Натье (Jean-Marc Nattier), 1717 год. Государственный Эрмитаж

Фото: Жан-Марк Натье (Jean-Marc Nattier) Портрет Екатерины I. Жан-Марк Натье (Jean-Marc Nattier), 1717 год. Государственный Эрмитаж

Фото: Жан-Марк Натье (Jean-Marc Nattier)

Остается одно — изменить закон. Петр издал указ о передаче власти волей правящего монарха. Весной 1724 года в Успенском соборе Кремля Петр Великий торжественно короновал свою супругу Екатерину и провозгласил ее императрицей. Это совсем не означало, что после своей смерти император передаст престол жене.

Еще до смерти Петра Великого при дворе образовались две группировки, поддерживающие Петра Алексеевича или Екатерину Алексеевну, то есть внука или супругу умершего императора. Первая группа включала наиболее знатных представителей дворянства. Сенатор Дмитрий Голицын, граф Мусин-Пушкин, герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский, его министр Бассевич хотели видеть на престоле Петра Алексеевича. По другую сторону были Екатерина и Меншиков, но не только.

Власть или жизнь

В записках графа Бассевича, активного участника тех событий, говорится, что пока безутешная вдова Екатерина Алексеевна проливала слезы над умирающим мужем, определенные силы при дворе уже выработали порядок действий. Императрицу с дочерями, как и первую жену Петра Евдокию Лопухину, ждал монастырь. Трон должен был достаться юному правителю — Петру Алексеевичу, тогда девяти лет от роду.

В день смерти Петра все было подготовлено для объявления нового императора, однако планы сорвались. Причиной тому стала осведомленность сторонников Екатерины Алексеевны. Один из сподвижников Петра, камергер Павел Ягужинский, узнал о готовящихся действиях против императрицы и сообщил все Екатерине и Меншикову.

Князь Александр Меншиков

Фото: Wikipedia.org

Интересно, что Александр Данилович, который знал Екатерину лучше многих, был против того, чтобы бывшая служанка пастора Глюка наследовала российский престол. Но он и сам происходил из низов и понимал, что, как и Екатерина, он после смерти своего покровителя может лишиться всего и сразу. При дворе Александр Меншиков, как и Екатерина Алексеевна, не имели весомого авторитета, теперь же их положение стало совсем шатким.

Еще до смерти царя, всего за несколько дней, Меншикову удалось с помощью доверенных людей перевезти государственную казну в Петропавловскую крепость, где средства были переданы под надежную охрану. «Мин херц» имел авторитет в армии и приказал гвардии по первому же зову подойти к дворцу и окружить его. В это же время прошло устроенное Меншиковым тайное совещание, где Екатерина заявляет, что имеет право на престол, так как была коронована, а приход к власти ребенка означает раскол и упадок.

На совещании, участники которого в свое время подписали смертный приговор отцу юного Петра Алексеевича, были распределены роли у властного руля. В своей речи Александр Меншиков сказал знаменитое: «Я верю вам, отцы мои и братья, и да здравствует наша августейшая государыня императрица Екатерина!» Это был один из самых мирных и бескровных переворотов, поддержанный рядами «потешных» полков — Преображенского и Семеновского, которые выстроились перед Зимним дворцом. Власть Меншикова и жизнь Екатерины, впрочем, были недолгими. Императрица скончалась в 1727 году, тогда же юный царь Петр II, который всего через три года умрет от оспы, подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Александра Меншикова.

Анна Кашурина