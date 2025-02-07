Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутата Гурулева предложили вывести из состава комитета Госдумы по обороне

В Госдуму внесли проект постановления, согласно которому генерал-лейтенанта запаса депутата Андрея Гурулева предлагается вывести из состава комитета по обороне и направить в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Инициативу рассмотрят 11 февраля.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев (справа)

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания, и надеюсь, что мой опыт... позволит внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей»,— написал господин Гурулев в своем Telegram-канале.

По словам депутата, решение о переводе обусловлено его «активной работой над вопросами», которые касаются жизни обычных граждан. Андрей Гурулев с 2012 по 2016 год был командующим 58-й общевойсковой армией, с 2016 по 2019 год — заместителем командующего войсками Южного военного округа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гурулевы бывшими бывают».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...