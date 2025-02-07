Депутата Гурулева предложили вывести из состава комитета Госдумы по обороне

В Госдуму внесли проект постановления, согласно которому генерал-лейтенанта запаса депутата Андрея Гурулева предлагается вывести из состава комитета по обороне и направить в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Инициативу рассмотрят 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания, и надеюсь, что мой опыт... позволит внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей»,— написал господин Гурулев в своем Telegram-канале.

По словам депутата, решение о переводе обусловлено его «активной работой над вопросами», которые касаются жизни обычных граждан. Андрей Гурулев с 2012 по 2016 год был командующим 58-й общевойсковой армией, с 2016 по 2019 год — заместителем командующего войсками Южного военного округа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гурулевы бывшими бывают».