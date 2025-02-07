Назначен прокурор Верещагинского района

Прокурором Верещагинского района назначен старший советник юстиции Сергей Байбаков, информация об этом размещена на сайте прокуратуры Пермского края. В этой должности господин Байбаков сменил Сергея Гришина, который в январе прошлого года вышел на пенсию по выслуге лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Байбаков

Фото: Вестник прокуратуры Прикамья Сергей Байбаков

Фото: Вестник прокуратуры Прикамья

Службу в надзорном органе Сергей Байбаков начал в 2005 году после окончания Уральской государственной юридической академии. Он работал следователем, помощником прокурора Горнозаводского района, в 2011 году возглавил прокуратуру Гремячинска.

До назначения на текущую должность господин Байбаков был прокурором Очерского района.