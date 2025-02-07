В больницах Челябинской области ввели карантин по гриппу

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов постановил ввести в региональных больницах и учреждениях соцзащиты населения карантин по гриппу. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Карантин введен с 7 февраля. В больницах и учреждениях соцзащиты населения необходимо провести профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения гриппа.

В школах Челябинской области директора должны отменять занятия или переводить учеников на дистанционное обучение, если в течение семи дней из-за ОРВИ в классе или во всей школе отсутствует 20% и более детей.