Руководитель Центра управления регионом Ярославской области покидает свой пост
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Ярославской области Гоар Ватинян покидает свой пост. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Фото: Страница ЦУР Ярославской области ВКонтакте
О том, кто возглавит структуру, пока не сообщается. ЦУР отвечает за мониторинг социальных сетей в регионе, в первую очередь — жалоб жителей. Центр контролирует своевременность и качество ответов органов исполнительной власти, а сама информация о проблемах доносится до руководства региона. Ярославский ЦУР начал свою работу в 2020 году.