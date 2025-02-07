Человек пострадал на пожаре в Борском районе Самарской области

Сегодня, 7 февраля, в 09:47 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о том, что в селе Борское горит дом. К месту вызова были направлены два пожарных расчета, рассказали в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Прибывшие пожарные установили, что горит подвальное помещение дома на площади 15 кв. м. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. О полной ликвидации пожара объявили в 10:08 (MSK+1).

«К сожалению, пострадал один человек. Причина пожара устанавливается»,— заявили в Центре.

Алексей Алексеев