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Суд в Уфе оштрафовал москвичку на 3,8 млн рублей за взятку органам опеки

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 50-летней москвичке, признанной виновной в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Суд приговорил ее к штрафу в размере 3,8 млн руб. и конфисковал сумму взятки в доход государства.

В суде было установлено, что в октябре 2023 года фигурантка уголовного дела, поставленная на учет в качестве кандидата в усыновители, неоднократно предлагала сотруднице Управления опеки и попечительства администрации Уфы взятку за содействие в усыновлении конкретного ребенка, которого администрация города уже решила передать под опеку в другую семью.

Подсудимую задержали сотрудники УФСБ по Башкирии при передаче 2,5 млн руб. Она частично признала вину.

Майя Иванова

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