«Кубань Кредит» построил собственный центр обработки данных

Банк «Кубань Кредит», один из крупнейших региональных банков Юга России, ввел в эксплуатацию собственный модульный центр обработки данных (ЦОД).

Проект реализован российской ИТ-компанией Sitronics Group. Объект, рассчитанный на размещение до 1000 серверов и систем хранения, станет основным вычислительным узлом банка, обеспечивающим безопасное хранение данных клиентов и транзакций.

ЦОД общей мощностью 330 кВт выполнен в модульном формате: конструкция из соединенных контейнеров позволяет при необходимости перемещать объект на любую подготовленную площадку. В машинном зале установлены 26 телеком-шкафов высотой 45U, а охлаждение организовано по принципу «горячего коридора» с использованием фреоновых прецизионных кондиционеров и пароувлажнителей. Инфраструктура ЦОД включает зоны для операторов, электрощитовую, склад, помещения провайдера и систему мониторинга на базе платформы MasterSCADA от Sitronics Group.

Надежность и независимость

Для обеспечения бесперебойной работы применены три независимых источника электроснабжения, модульные ИБП с резервированием 2N, а также система охлаждения N+1 с отечественным оборудованием. Пожарная безопасность обеспечивается с помощью автоматической системы на основе хладона-125ХП. Благодаря использованию шинопровода с контролем параметров в реальном времени и замещению 70% компонентов на российские аналоги, ЦОД решает задачу технологической независимости.

«Этот проект — пример сочетания инноваций и практичности. Мы впервые применили шинопровод с интеллектуальным мониторингом и достигли высокой доли локализации. Это не только снижает риски, но и открывает возможности для масштабирования», — отметил вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

«Sitronics Group выполнила проект качественно и в срок, что позволит нам безопасно наращивать объем операций и сохранять лидерство в финтехе региона», — подчеркнул руководитель департамента информационных технологий Банка «Кубань Кредит» Максим Гречихо.

«Даже в условиях летних пиковых нагрузок в Краснодаре ЦОД гарантирует бесперебойность. Это самое надежное решение на рынке, уверен начальник управления технических средств банка Александр Туленков.

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