Суды отказали в выплатах детям погибшего на СВО уфимца

Бывшая супруга уфимца, заключившего контракт с частной военной компанией «Вагнер» и погибшего на территории СВО, не смогла добиться в судах выплаты денежных компенсаций на общую сумму свыше 11 млн руб. Ленинский районный суд Уфы, а вслед за ним и Верховный суд Башкирии, отказывая заявительнице в требованиях, указали, что ее бывший муж не был военнослужащим, поскольку подписанный им контракт не тождественен контракту о военной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, супруг заявительницы был добровольцем ЧВК «Вагнер», принимал участие в СВО с 2022 года по 7 апреля 2023-го и погиб в городе Артемовск Луганской народной республики. В августе 2023 года в военном комиссариате Башкирии уфимке сообщили, что ее бывший муж не имел статуса пребывающего в добровольческом формировании. В военной прокуратуре Уфимского гарнизона в сентябре 2023 года установили, что контрактник частной военной компании «пребывал в организации, содействующей выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции».

Бывшая супруга посчитала, что двое детей погибшего имеют право на социальные гарантии, в том числе на компенсацию в случае гибели участника добровольческого формирования, единовременное пособие и выплату в случае гибели на СВО на общую сумму более 11 млн руб. В исковом заявлении к военному комиссариату Башкирии и Минобороны РФ она просила суд установить юридический факт пребывания участника ЧВК в добровольческом формировании и факт его гибели при исполнении военных обязанностей, кроме того, взыскивала денежные выплаты в пользу двоих детей.

Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанции указали на отсутствие доказательств пребывания супруга заявительницы в добровольческих формированиях. Таким образом, муж истицы не был военнослужащим и не имел права на денежное вознаграждение и гарантии, предусмотренные в договоре с содействующей вооруженным силам частной военной компанией, говорится в судебных решениях.

Как сообщал «Ъ», в декабре 2023 года во время прямой линии президент Владимир Путин пообещал решить проблему с получением статуса ветерана боевых действий для участников ЧВК. Он подчеркнул, что бойцы ЧВК имеют право на все льготы и на поддержку от государства, которыми пользуются все остальные участники боевых действий.

В ноябре 2024 года замминистра обороны Анна Цивилева сообщила, что участники частных компаний смогут подтвердить статус ветерана на основании свидетельства очевидцев.

Наталья Балыкова, Уфа