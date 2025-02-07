Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орск получит обновленную площадь Гагарина со стелой «Город трудовой доблести»

В Орске ведется подготовительная работа к обновлению площади Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На площади будет установлена стела «Город трудовой доблести». Предусмотрено благоустройство пространства вокруг монумента. В этом месте появится пешеходный фонтан. В планах — уложить вокруг стелы тротуарную плитку, посадить деревья и кустарники. В настоящее время заключается соглашение на рабочее проектирование благоустройства стелы и мемориала «Авиаторам всех поколений». Реконструкция площади Гагарина предполагает обновление территории, прилегающей к центру детского творчества «Радость».

Вместе с Фондом модернизации ЖКХ прорабатываются вопросы обновления фасадов многоквартирных домов, выходящих на площадь Гагарина.

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Орску 15 ноября 2022 года вместе с Астраханью, Вологдой, Горловкой (ДНР), Златоустом (Челябинская область), Каспийском (Дагестан), Луганском, Норильском (Красноярский край) и Якутском. Второму по величине городу Оренбуржья положен соответствующий мемориал. Его изначально планировалось установить на Комсомольской площади.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...