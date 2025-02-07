Орск получит обновленную площадь Гагарина со стелой «Город трудовой доблести»

В Орске ведется подготовительная работа к обновлению площади Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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На площади будет установлена стела «Город трудовой доблести». Предусмотрено благоустройство пространства вокруг монумента. В этом месте появится пешеходный фонтан. В планах — уложить вокруг стелы тротуарную плитку, посадить деревья и кустарники. В настоящее время заключается соглашение на рабочее проектирование благоустройства стелы и мемориала «Авиаторам всех поколений». Реконструкция площади Гагарина предполагает обновление территории, прилегающей к центру детского творчества «Радость».

Вместе с Фондом модернизации ЖКХ прорабатываются вопросы обновления фасадов многоквартирных домов, выходящих на площадь Гагарина.

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Орску 15 ноября 2022 года вместе с Астраханью, Вологдой, Горловкой (ДНР), Златоустом (Челябинская область), Каспийском (Дагестан), Луганском, Норильском (Красноярский край) и Якутском. Второму по величине городу Оренбуржья положен соответствующий мемориал. Его изначально планировалось установить на Комсомольской площади.

Андрей Сазонов