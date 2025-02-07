В Перми за 66,7 млн рублей на торги выставлен участок на ул. Цимлянской

Фонд развития территорий вновь объявил торги по продаже земельного участка с объектами незавершенного строительства по ул. Цимлянской, 28 и 30, в Орджоникидзевском районе Перми. По сравнению с прошлыми торгами, начальная цена снижена и составляет 66,7 млн руб., также предусмотрена возможность оплаты в рассрочку равными ежемесячными платежами в течение года с первоначальным платежом 30%. Торги пройдут на площадке «Росэлторг», заявки на участие принимаются до 7 марта.

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Вниманию инвесторов предлагается земельный участок площадью 3,6 тыс. кв. м. На нем расположены два недостроя, степень готовности каждого оценивается в 18%. Вид разрешенного использования участка — под строительство многоэтажного дома.

Ранее дома ул. Цимлянской, 28 и 30, были проблемными, 11 дольщиков получили денежные возмещения. Фонд развития территорий получает участки по определению Арбитражного суда после назначения выплат пострадавшим дольщикам. Согласно действующему законодательству, после регистрации прав на участок фонд принимает решение о дальнейшем способе распоряжения этой территорией. Ряд площадок предлагается инвесторам через аукционы.

Как отмечают в министерстве строительства Прикамья, это позволяет вновь вовлечь площадку в оборот. «Любой девелопер может купить на аукционе участок и либо достроить объект, либо создать новый проект. Фондом развития территорий готовятся к торгам еще восемь таких участков. В конце прошлого года один из девелоперов объявил о достройке бывшего жилого комплекса “Компаунд Живаго” по ул. Уинской, 54, который ранее он приобрел на торгах у фонда. Всего на торгах реализовано семь земельных участков с долгостроями, что позволило также частично возместить краевому бюджету ранее вложенные средства для восстановления прав дольщиков»,— добавили в министерстве.