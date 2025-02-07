В Челябинске прокуратура проводит проверку затопления многоквартирного дома

Прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку информации о затоплении подвала в многоквартирном доме на улице Смирных. На месте также работает МУП «ПОВВ». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Информация о затоплении появилась в СМИ и социальных сетях. Сообщалось, что в многоквартирном доме №11 на улице Смирных постоянно топит подвал из-за забитых колодцев. По словам местных жителей, управляющая компания на ситуацию не реагирует.

По данным прокуратуры, сотрудники МУП «ПОВВ» сейчас устраняют засоры сетей водоотведения. Также была откачана канализационная вода из подвала.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку бездействию ответственных должностных лиц.