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Коммерсантъ FM
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Глава Take-Two о сроке релиза GTA VI: «риск переноса всегда есть»

Издательство Take-Two Interactive в финансовом отчете за третий квартал подтвердило намерение выпустить GTA VI осенью 2025 года на консолях PS5 и Xbox Series X|S. Тем не менее в компании пока не готовы назвать точную дату релиза игры.

Гендиректор Take-Two Штраус Зельник в интервью порталу IGN признал, что «риск переноса всегда есть», но компания уверена в сроках. Он подчеркнул, что Rockstar стремится к совершенству, а конкуренты не дремлют. Ранее игры Rockstar постоянно переносились перед выходом, так что геймеры опасаются, что похожая история произойдет и с GTA VI.

Ранее GTA VI стала самым ожидаемым проектом на Game Awards 2024. Также в компании наняли тестировщика перевода на русский язык, вероятно, он появится и в GTA VI. Выпущенный в декабре 2023 года дебютный трейлер и страница игры GTA VI на официальном сайте Rockstar были переведены на русский язык.

Евгений Федуненко

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