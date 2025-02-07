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В Буинском районе построят жилой комплекс за 6,5 млрд рублей

В Буинском районе Татарстана началось строительство жилого комплекса «Якты Алан» площадью 23 гектара. Объем инвестиций в проект составит более 6,5 млрд руб., об этом сообщил глава района Ранис Камартдинов на муниципальном часе.

В Буинском районе построят жилой комплекс за 6,5 млрд рублей

В Буинском районе построят жилой комплекс за 6,5 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Буинском районе построят жилой комплекс за 6,5 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В настоящее время на территории будущего комплекса ведется прокладка инженерных сетей. Проект предусматривает строительство 19 пятиэтажных и девятиэтажных многоквартирных домов. Также в комплексе появятся школа, бассейн, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и семь торговых объектов.

Кроме того, в районе планируют построить завод по производству подсолнечного масла. По словам главы района, для реализации проекта требуются инвестиции порядка миллиарда руб.

Анар Зейналов

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