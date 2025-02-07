Экс-министр транспорта Башкирии попросил оправдать его в превышении полномочий

В Кировском райсуде Уфы в прениях выступили экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев и действующий заместитель главы регионального минтранса Руслан Гарипов, обвиняемые в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов



Как сообщал «Ъ-Уфа», причиной возбуждения уголовного дела стали два госконтракта, заключенные региональным минтрансом весной 2022 года с санкт-петербургским ООО «Скайкоптер» на авиаперелеты правительственной делегации по маршрутам Уфа — Волгоград — Уфа (конечным пунктом была Донецкая Народная Республика — «Ъ-Уфа») и Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. Как установило следствие, госконтракты с перевозчиком были заключены постфактум, чем были нарушены интересы других участников рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общая сумма ущерба бюджету составила 34,5 млн руб.

Оба подсудимых на прениях заявили о своей невиновности. «Считаю мотив всех своих действий — исполнение важных государственных задач. Других мотивов я не имел»,— отметил Александр Булушев.

По мнению Руслана Гарипова, его вина не доказана: «Считаю себя невиновным. Прошу оправдать».

С последним словом подсудимые выступят 12 февраля.

Венера Хисамова