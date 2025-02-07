Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-министр транспорта Башкирии попросил оправдать его в превышении полномочий

В Кировском райсуде Уфы в прениях выступили экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев и действующий заместитель главы регионального минтранса Руслан Гарипов, обвиняемые в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов

Как сообщал «Ъ-Уфа», причиной возбуждения уголовного дела стали два госконтракта, заключенные региональным минтрансом весной 2022 года с санкт-петербургским ООО «Скайкоптер» на авиаперелеты правительственной делегации по маршрутам Уфа — Волгоград — Уфа (конечным пунктом была Донецкая Народная Республика — «Ъ-Уфа») и Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. Как установило следствие, госконтракты с перевозчиком были заключены постфактум, чем были нарушены интересы других участников рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общая сумма ущерба бюджету составила 34,5 млн руб.

Оба подсудимых на прениях заявили о своей невиновности. «Считаю мотив всех своих действий — исполнение важных государственных задач. Других мотивов я не имел»,— отметил Александр Булушев.

По мнению Руслана Гарипова, его вина не доказана: «Считаю себя невиновным. Прошу оправдать».

С последним словом подсудимые выступят 12 февраля.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...