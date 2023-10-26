Министром транспорта и автомобильных дорог Курской области назначен Александр Замараев

Александр Замараев назначен министром транспорта и автомобильных дорог Курской области с 26 октября. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Накануне этот пост покинул Сергей Солдатенков.

Господин Замараев окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. Работал в Московском автомобильно-дорожном институте, Институте дорожно-мостового проектирования (Москва), федеральном казенном учреждении «Центравтомагистраль» (подведомственно Росавтодору), а также в дочерней компании госкорпорации «Автодор» — «Автодор-УП».

Перед увольнением господина Солдатенкова Роман Старовойт вручил ему почетную грамоту губернатора. По словам главы региона, чиновник «продолжит работу в одной из федеральных структур».

О реформе органов власти в Курской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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