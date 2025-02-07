В Таганроге расторгнут контракт с перевозчиком, если он не устранит нарушения

Если в течение 10 дней, начиная с 7 февраля, перевозчиком не будут устранены нарушения, то администрация города расторгнет контракт в одностороннем порядке. Об этом сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В ходе проверок общественного транспорта за последние месяцы был выявлен целый ряд нарушений на маршрутах № 34 и 35. При расторжении контракта маршруты будут переданы другой транспортной компании.

«Уверена, что решение будет сигналом для всех остальных перевозчиков, работающих в городе»,— написала Светлана Камбулова.

Планируется, продолжать проводить проверки и принимать меры в отношении недобросовестных перевозчиков.

Ева Китаева