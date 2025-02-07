Премии лучшим водителям пермского транспорта могут составить до 150 тыс. рублей

В администрации Перми прорабатывается проект постановления о проведении профессиональных конкурсов для водителей общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии, предполагается проведение двух ежегодных конкурсов: «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Конкурс «Лучший водитель автобуса» планируется проводить на спецплощадках, на которых водители смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки. Тройке призеров выплатят по 150, 100 и 50 тыс. руб., в зависимости от занятого места. В конкурсе «Качество и безопасность регулярных перевозок» смогут принять участие водители автобусов и трамваев. 100 лучших участников смогут получить выплаты в размере 100 тыс. руб.

По данным мэрии, конкурсы призваны способствовать повышению качества и безопасности пассажирских перевозок, а также привлечению в отрасль новых специалистов.