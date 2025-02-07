Россельхознадзор обнаружил в Оренбуржье зараженную продукцию из Средней Азии

В Оренбургскую область пытались ввезти зараженные томаты и гранаты из Туркмении и Узбекистана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, на складе временного хранения ООО СВХ «Сервис Продукт» в ходе карантинного фитосанитарного контроля двух партий томатов свежих общим весом 18 т из Туркмении была выявлена южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick)). Это карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза. Также партии гранатов весом 20,3 т из Узбекистана обнаружен карантинный вредный червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana)).

Владельцам груза были выданы уведомления о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственниками были приняты решения о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

Андрей Сазонов