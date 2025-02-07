Трамвайное движение по Окскому съезду закроют до сентября
В Нижнем Новгороде с 17 февраля до сентября текущего года закроют трамвайное движение по Окскому съезду. За это время планируется провести реконструкцию трамвайных путей на съезде от улицы Красносельской до Молитовского моста.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным областного правительства, на время работ трамвай №27 будет ходить от трамвайного депо №1 по улице Надежды Сусловой до разворотного кольца на улице Маслякова.
Движение трамваев по маршруту №21 с 17 февраля будет остановлено, вагоны с этого маршрута будут перенаправлены на маршрут №3 от парка Дубки до Московского вокзала».
На время ремонта путей между заречной и нагорной частями Нижнего Новгорода введут новый автобусный маршрут А-42. Четыре автобуса будут ходить от Комсомольской площади до площади Горького.