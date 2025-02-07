Трамвайное движение по Окскому съезду закроют до сентября

В Нижнем Новгороде с 17 февраля до сентября текущего года закроют трамвайное движение по Окскому съезду. За это время планируется провести реконструкцию трамвайных путей на съезде от улицы Красносельской до Молитовского моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного правительства, на время работ трамвай №27 будет ходить от трамвайного депо №1 по улице Надежды Сусловой до разворотного кольца на улице Маслякова.

Движение трамваев по маршруту №21 с 17 февраля будет остановлено, вагоны с этого маршрута будут перенаправлены на маршрут №3 от парка Дубки до Московского вокзала».

На время ремонта путей между заречной и нагорной частями Нижнего Новгорода введут новый автобусный маршрут А-42. Четыре автобуса будут ходить от Комсомольской площади до площади Горького.

Андрей Репин