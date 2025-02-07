В Самаре ограничат движение из-за ремонта двух крупных водоводов

Движение транспорта на улице Молодогвардейской в границах Вилоновской и Ульяновской будет закрыто в пятницу, 7 февраля, в 22:00 (MSK+1). Это будет связано с ремонтом водовода в указанном районе. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ресурсоснабжающая организация будет устранять повреждение на водопроводной линии, выявленное в районе дома № 156 по улице Молодогвардейской»,— говорится в сообщении.

При этом «сроки завершения работ определят после вскрытия участка и оценки масштаба утечки», отмечают чиновники. В связи с этим на участке ограничат движение транспорта, а автобусы №№24 и 91 пустят в объезд. Движение на участке планируется открыть к началу следующей недели.

Кроме того, с 09:00 в субботу, 8 февраля, начнется ремонт водовода у дома № 185а на улице Советской Армии. Движение в сторону улицы Антонова-Овсеенко перекрывать не планируется, однако его ограничат в направлении Московского шоссе. Проезд по участку от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора закроют.

Автобусы №№ 30, 35, 70 и 213 пустят в объезд. Ремонт завершат до 20:00 11 февраля.

Георгий Портнов