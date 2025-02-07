В фандоматы на вокзалах Сочи сдали более 120 тысяч единиц тары

На железнодорожных вокзалах Сочи в фандоматы сдали более 120 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Чаще всего пассажиры сдавали использованную тару на вокзальных комплексах Адлера, Сочи и Эсто-Садка, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В фандоматах тара хранится до заполнения устройства, после чего она направляется на предприятия, где сортируется, измельчается и отправляется на повторное использование для производства новых товаров»,— рассказали в мэрии.

В администрации напомнили, что за каждую сданную бутылку или банку начисляются бонусы. В дальнейшем бонусы можно обменять на скидки у компаний-партнеров.

Вячеслав Рыжков