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Суд признал законным перевод Павла Мякишева под домашний арест

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры в отношении советника гендиректора свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Мякишева, сообщили в пресс-службе суда.

Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляцию прокуратуры в отношении Павла Мякишева

Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляцию прокуратуры в отношении Павла Мякишева

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляцию прокуратуры в отношении Павла Мякишева

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Суд признал законным решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Мера пресечения действует до 26 марта. Павел Мякишев обвиняется по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Напомним, весной прошлого года господин Мякишев был задержан вместе с заместителем областного министра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, Павел Мякишев пытался передать господину Кислицыну взятку в размере 700 тыс. руб. в интересах компании Barled, занимающейся поставками светильников.

Полина Щуцкая

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