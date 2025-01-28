Бывшего депутата свердловского заксобрания Мякишева перевели под домашний арест

Советника гендиректора свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишева, обвиняемого в передаче взятки, перевели из СИЗО под домашний арест, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Мера пресечения действует до 26 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутата Свердловского заксобрания Павла Мякишева арестовали по делу о взятке

Фото: страница «ЛДПР Свердловская область» на сайте «Одноклассники» Экс-депутата Свердловского заксобрания Павла Мякишева арестовали по делу о взятке

Фото: страница «ЛДПР Свердловская область» на сайте «Одноклассники»

Господин Мякишев был задержан весной прошлого года вместе с заместителем областного министра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным, который также находится под домашним арестом. Господина Кислицына обвиняют по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Павла Мякишева — по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Напомним, по версии следствия, в 2024 году Павел Мякишев пытался передать Андрею Кислицыну взятку в размере 700 тыс. руб. в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты.

Полина Щуцкая