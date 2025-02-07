Достройку Чусовского моста оценили в 2,5 млрд рублей

ООО «Специализированный застройщик “Дом.59”» объявило открытый конкурс на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта «Мостовой переход через реку Чусовую. Новая часть моста через реку Чусовую, реконструкция существующей части моста, устройство подпорных стенок». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, исполнитель должен продолжить ранее начатое другим подрядчиком строительство нового мостового перехода и реконструкцию старого, в том числе сооружение подпорных стен. Все работы требуется выполнить в течение 27 календарных месяцев с даты заключения договора, но не позднее 30 мая 2027 года.

Максимальная цена контракта составляет 2,5 млрд руб. Итоги конкурса подведут 28 февраля.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), строящее мост через Чусовую, определилось с новым генподрядчиком: им стало краевое ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края». Ранее ПКК расторгла договор с АО «Стройтрансгаз» на строительство Чусовского моста. По условиям договора, после строительства нового моста «Стройтрансгаз» еще в начале 2023 года должен был начать ремонт старого перехода, но так и не сделал работу.