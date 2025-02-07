Достройку Чусовского моста оценили в 2,5 млрд рублей
ООО «Специализированный застройщик “Дом.59”» объявило открытый конкурс на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта «Мостовой переход через реку Чусовую. Новая часть моста через реку Чусовую, реконструкция существующей части моста, устройство подпорных стенок». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как указано в техническом задании, исполнитель должен продолжить ранее начатое другим подрядчиком строительство нового мостового перехода и реконструкцию старого, в том числе сооружение подпорных стен. Все работы требуется выполнить в течение 27 календарных месяцев с даты заключения договора, но не позднее 30 мая 2027 года.
Максимальная цена контракта составляет 2,5 млрд руб. Итоги конкурса подведут 28 февраля.
Как сообщал «Ъ-Прикамье», ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), строящее мост через Чусовую, определилось с новым генподрядчиком: им стало краевое ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края». Ранее ПКК расторгла договор с АО «Стройтрансгаз» на строительство Чусовского моста. По условиям договора, после строительства нового моста «Стройтрансгаз» еще в начале 2023 года должен был начать ремонт старого перехода, но так и не сделал работу.