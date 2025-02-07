В 2024 году плавучие хранилища СПГ в Германии были заполнены на 65%

В течение прошлого года плавучие хранилища для сжиженного природного газа (СПГ) у берегов Германии в Северном море были заполнены в среднем на 65%. Об этом пишут германские СМИ со ссылкой на данные портового оператора Deutsche Energy Terminal (DET). Он управляет двумя плавучими терминалами в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Koji Sasahara / AP Фото: Koji Sasahara / AP

Помимо них есть два терминала в Балтийском море, ими управляет не государственный DET, а частная компания Deutsche ReGas, которая не предоставила данных о заполнении своих терминалов. Однако в них хранится существенно меньше СПГ: совокупная емкость терминалов DET оценивается в 59,1 ТВт•ч, Deutsche ReGas — лишь в 8,5 ТВт•ч.

По данным германского Федерального сетевого агентства, доля СПГ в общем импорте газа остается сравнительно низкой: в прошлом году она составила 8%, увеличившись на один процентный пункт в сравнении с 2023-м.

Яна Рождественская