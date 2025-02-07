В Саратове возбудили дело после смерти молодой пациентки в медучреждении

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова возбудил уголовное дело по факту смерти 24-летней девушки в медучреждении (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, девушку привезли в медучреждение Саратова 27 января этого года. Лечение пациентки сопровождалось ухудшением ее состояния. На следующий день после госпитализации девушка умерла.

Следователи СК изучили место происшествия, предстоит провести судебные экспертизы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов