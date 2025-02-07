Умерла кубанская журналистка Наталья Нестеренко

Вчера, 6 февраля, на 47-м году жизни скончалась журналистка Наталья Нестеренко. Последние годы жизни она боролась с тяжелой болезнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Натальи Нестеренко ВК Фото: со страницы Натальи Нестеренко ВК

Наталья Нестеренко родилась в 1978 году. Закончила факультет журналистики Кубанского госуниверситета. Была главным редактором «Новой газеты района», работала в «Ъ-Кубань». В 2012 году Наталья Нестеренко баллотировалась в депутаты ЗСК по Динскому одномандатному округу №29. В 2015 и 2016 году была лауреатом конкурса Общественного народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость», в декабре 2015 года включена в состав краевого штаба ОНФ. За два года участия в организации неоднократно была на встречах актива ОНФ с руководством страны. В сентябре 2023 года включена в состав кубанского СПЧ.

По словам родных и коллег, Наталья Нестеренко была «символом честной и бескомпромиссной журналистики». Она активно защищала природу, благодаря ее усилиям были спасены уникальные природные территории. «Ее статьи становились голосом тех, кто нуждался в защите, а ее пера боялись те, кто пытался скрыть правду. Она умела говорить так, чтобы каждое слово проникло в самое сердце читателя, будь то обличение несправедливости или же признание заслуг достойных людей»,— такими словами вспоминают о Наталье.

Прощание с Натальей Нестеренко пройдет завтра, 8 февраля, по адресу ст. Динская, ул. Черноморская, 2 в 11:00. В 12:00 будет отпевание, в 13:00 похороны на кладбище в ст. Динской, ул. Суворова, 1а.

Татьяна Ручкина