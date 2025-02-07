В работе сети МТС произошел сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) зафиксировал всплеск жалоб абонентов МТС (MOEX: MTSS) на сбои в работе сети. Специалисты оператора связи уже устраняют неполадки, сообщило ведомство агентству ТАСС. Проблемы в работе МТС фиксируются с 10:45 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным сервиса «Сбой.рф», на 13:58 мск на неполадки в работе МТС насчитывается 3 тыс. жалоб. Более трети (36%) из них поступает от жителей Краснодарского края. Также обращения на сбой фиксируются в Москве, Ростовской и Волгоградской области. Большинство пользователей жалуются на неработающий домашний интернет.

14 и 24 января в российском сегменте интернета произошли масштабные сбои. Пользователи жаловались на неполадки в работе МТС, «МегаФона» и T2, проблемы были и с мобильным, и с домашним интернетом. Работа рунета в обоих случаях начала восстанавливаться спустя около часа.

Подробнее о неполадках в работе рунета — в материале «Ъ FM» «Сбои входят в график».