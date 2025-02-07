ФК «Сочи» переиграл армянский «Ван»

Сочинские футболисты в товарищеском международном матче одержали победу над «Ваном». Соперник идет на пятом месте в чемпионате Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Счет в матче открыли сочинцы на 31-й минуте, когда отличился Артур Шушеначев. На 43-й минуте армянский коллектив забил ответный мяч. Но точку в матче поставил Никита Бурмистров в дополнительное время ко второму тайму. В итоге победа «Сочи» — 2:1.

После 21 матча в ФНЛ «Сочи» набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Первый матч после зимней паузы сочинцы сыграют на стадионе «Фишт» 3 марта против саратовского «Сокола».

Евгений Леонтьев