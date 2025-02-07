В Удмуртии установят охраняемую зону братской могилы семи коммунистов в Болгурах

В Удмуртии установят зону охраняемого природного ландшафта и требования к градостроительным регламентам возле братской могилы семи коммунистов, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году. Соответствующее постановление правительства республики, касающееся объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения, опубликовали на сайте кабмина 5 февраля.

Братская могила находится в Воткинском районе, починок Болгуры. Зона охраняемого природного ландшафта составит около 4 тыс. кв. м.

Из требований к градостроительным регламентам следует, что здесь запретят отвод земельных участков под капитальное строительство, установку сплошных ограждений и вышек связи, устройство автостоянок, прокладку теплотрасс и газопровода, размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов.

В зоне будет разрешено среди прочего устанавливать элементы благоустройства и освещения, памятники, проводить капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов.