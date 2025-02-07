Строительство многоэтажек на Кубани сократилось на 15,2%

Строительство многоквартирных домов на Кубани в 2024 году сократилось на 15,2%. Регион, лидирующий в ЮФО по объемам строительства, уменьшил ввод жилья в 2024 году на 13%. Краевые власти связывают спад с изменениями в Градостроительном кодексе относительно комплексного развития территорий, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по стратегическим инвестициям группы компаний «АВА» (AVA Group) Евгения Панасенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил эксперт, в последующие годы девелоперы будут следить за ситуацией на рынке. По его прогнозу, ожидаемо уменьшится число стартов продаж, поскольку застройщики намерены предлагать уже строящие комплексы, а не новые проекты. Такое решение обусловлено сокращением покупательского спроса.

По словам члена генсовета «Деловой России», председателя ростовского регионального отделения Андрея Грибенюка, на юге России не реализовано 60% площадей в новостройках. Он подчеркнул, что для изменения ситуации необходимо переориентировать господдержку в строительство. Особое внимание господин Грибенюк рекомендовал уделить производственным объектам и складским помещениям, включая овощные продовольственные хранилища.

В Ростовской области спад составил 0,4%, до 3 млн кв. м жилья. В Севастополе количество разрешений на строительство многоквартирных домов выросло втрое, достигнув 103 тыс. кв. м.

В Крыму число сделок по финансированию строительства увеличилось более чем в два раза. Банк РНКБ профинансировал возведение свыше 940 тыс. кв. м жилья.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что объем жилищного строительства в Краснодаре снизился на 27% по сравнению с 2023 годом, когда было введено 3,3 млн кв. м жилой недвижимости.

Нурий Бзасежев