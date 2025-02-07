Строительство многоэтажек на Кубани сократилось на 15,2%
Эксперты отмечают спад строительства жилья в ЮФО
Строительство многоквартирных домов на Кубани в 2024 году сократилось на 15,2%. Регион, лидирующий в ЮФО по объемам строительства, уменьшил ввод жилья в 2024 году на 13%. Краевые власти связывают спад с изменениями в Градостроительном кодексе относительно комплексного развития территорий, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по стратегическим инвестициям группы компаний «АВА» (AVA Group) Евгения Панасенко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как отметил эксперт, в последующие годы девелоперы будут следить за ситуацией на рынке. По его прогнозу, ожидаемо уменьшится число стартов продаж, поскольку застройщики намерены предлагать уже строящие комплексы, а не новые проекты. Такое решение обусловлено сокращением покупательского спроса.
По словам члена генсовета «Деловой России», председателя ростовского регионального отделения Андрея Грибенюка, на юге России не реализовано 60% площадей в новостройках. Он подчеркнул, что для изменения ситуации необходимо переориентировать господдержку в строительство. Особое внимание господин Грибенюк рекомендовал уделить производственным объектам и складским помещениям, включая овощные продовольственные хранилища.
В Ростовской области спад составил 0,4%, до 3 млн кв. м жилья. В Севастополе количество разрешений на строительство многоквартирных домов выросло втрое, достигнув 103 тыс. кв. м.
В Крыму число сделок по финансированию строительства увеличилось более чем в два раза. Банк РНКБ профинансировал возведение свыше 940 тыс. кв. м жилья.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что объем жилищного строительства в Краснодаре снизился на 27% по сравнению с 2023 годом, когда было введено 3,3 млн кв. м жилой недвижимости.