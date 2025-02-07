Объем жилищного строительства в Краснодаре снизился на 27%

В Краснодаре за 2024 год построили 2,4 млн кв. м жилья, включая 2,15 млн кв. м многоквартирных домов и 306 тыс. кв. м индивидуального жилья. Показатель снизился на треть по сравнению с 2023 годом, когда было введено 3,3 млн кв. м жилой недвижимости, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на городской департамент архитектуры и градостроительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Лидером по объему сданных многоквартирных домов стал Прикубанский внутригородской округ. Основной вклад в строительство внесли компании «Семья все свои», «Догма-парк 21», «Инсити», «Юг-теплосервис» и «Югстройинвест Кубань».

Администрация краевой столицы в 2024 году выдала 322 разрешения на возведение объектов капитального строительства.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на Кубани за девять месяцев составил 3,4 млн кв. м (-17% по сравнению с показателем 2023-го, когда было построено 4,2 млн кв. м). Средняя стоимость дома выросла на 15–25%.

Нурий Бзасежев