Платные парковки принесли бюджету Перми 409 млн рублей за прошлый год

Объем поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками за 2024 год составил 241 млн руб., а штрафы за неоплату парковки за прошлый год пополнили городской бюджет на 168 млн руб. Об этом сообщает Пермская дирекция дорожного движения. Общий объем поступлений в бюджет города Перми от функционирования системы платных парковок за 2024 год составил 409 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что платные парковки действуют на центральных улицах Перми с 2016 года. Мэрия постепенно расширяет перечень территорий, на которых действует плата за парковку. За неоплату парковки в Перми предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. за первое выявленное правонарушение в году и 2 тыс. руб. за каждое последующее.