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Гладков сообщил о старте строительства больницы за 16 млрд рублей в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале возведения больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в облцентре. В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» на строительство и оборудование медучреждения предусмотрено 16 млрд руб., в том числе 6 млрд из федерального бюджета. Работы планируется завершить в декабре 2028 года.

БСМП расположится на территории горбольницы №2. Ее площадь составит 43 тыс. кв. м, мощность — более 400 пациентов. В медучреждение планируют закупить свыше 27 тыс. единиц различной техники, в том числе второй в области ангиограф (рентгеновский аппарат, применяемый для обследования и лечения сердечно-сосудистой системы).

«Мы начали уже работу на строительной площадке. Обязательно на следующей неделе выйду туда и буду подробно рассказывать о том, как идет ход строительства»,— рассказал Вячеслав Гладков. Он добавил, что строительные работы ведутся с января, на месте первого их трех блоков БСМП уже вырыли котлован, залили сваи. Параллельно идет вынос электросетей.

Алина Морозова

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