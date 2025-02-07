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В Тюменской области сотрудника нефтяной компании оштрафовали на 4 млн рублей

В Тюменской области вынесли приговор руководителю подразделения в нефтяной компании, обвиняемому по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору), сообщили в пресс-службе регионального СК. Подсудимому было вынесено наказание в виде 4 млн руб. штрафа и запрета заниматься деятельностью, связанной с закупкой товаров в коммерческих организациях, на три года. Помимо этого, у него конфисковали 3 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, подсудимый выполнял в организации управленческие функции. В период с конца октября 2022 года по июнь 2023 года подсудимый по сговору со своим коллегой получил незаконное вознаграждение от руководителя компании–поставщика. При этом он действовал из корыстных побуждений и против интересов компании, в которой работал.

Подсудимый оказал содействие в заключении договора на поставку материалов и оборудования, а затем поспособствовал неналожению штрафных санкций из-за просрочки поставки. За это он получил 6 млн руб. от руководителя компании из Владивостока. Средства передали через посредника, который привез в Тюмень пакет с морепродуктами, в котором лежали деньги.

В качестве обеспечительных мер на время следствия было арестовано имущество обвиняемого — квартира в Тюмени, машино-место, автомобиль BMW, денежные средства на банковских счётах. По делу было допрошено более 20 лиц, проведены компьютерные экспертизы.

Анна Капустина

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