В семи городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Сатке, Аше, Карабаше, Магнитогорске и Златоусте продлили действие режима неблагоприятных метеорологических условий до следующей недели. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Раньше всего режим НМУ прекратит действовать в Карабаше — в 23:00 9 февраля. До 19:00 10 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются во всех остальных городах. Однако в Магнитогорске скопление загрязняющих веществ в приземном слое начнется с 19:00 8 февраля. Ранее режим НМУ в городах региона объявляли 4 февраля.

Виталина Ярховска