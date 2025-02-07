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В Ростове газовая компания взыскала почти 1 млрд рублей с должников

По итогам 2024 года компания «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» взыскала около 1 млрд руб. задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Компания подала более 570 исков к юридическим лицам на сумму 1,4 млрд руб., а также более 15,8 тыс. исков к физическим лицам на сумму более 351 млн руб.

В компании отметили, что взыскание долгов через суд — часть комплексной работы с должниками. «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» предварительно информирует абонентов о задолженности и направляет уведомления об ограничении газоснабжения при неоплате.

Уточняется, что в результате судебной работы с должников приставы взыскали около 1 млрд руб., по некоторым делам судебный процесс продолжается.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что жителя Красного Сулина за повреждения мемориальной доски ожидает суд.

Снежана Стодольская

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