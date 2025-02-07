Глава СК РФ заинтересовался расследованием дела о нападении собак в Оренбуржье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении безнадзорных собак. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в Орске бродячая собака напала на жителей, в числе которых была несовершеннолетняя. В СМИ сообщается, что местные власти не принимают никакие меры, чтобы решить проблему.

По факту нападения на жителей безнадзорных собак следственные органы СК России по Оренбургской области возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Руфия Кутляева