Экс-президент Бразилии пообещал вывести ее из БРИКС, если возглавит государство

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что государство покинет БРИКС, если он вновь станет главой страны. В интервью изданию Folha de So Paulo он также пообещал заключить с США «прочное военное соглашение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках него господин Болсонару хочет «положить конец» присутствию террористов на границе между Аргентиной, Бразилией и Парагваем. «Я разрешу разместить там военную базу США»,— заявил господин Болсонару. Он добавил, что Бразилия под его руководством выйдет из Всемирной организации здравоохранения.

5 февраля стало известно о том, что организацию планирует покинуть Аргентина. Власти государства приняли такое решение спустя две недели после того, как подобный указ подписал президент США Дональд Трамп. Также, пишет издание, после избрания лидера США Буэнос-Айрес отказался вступать в БРИКС.

В январе экс-президент Бразилии выразил надежду на то, что господин Трамп поможет ему преодолеть «юридические проблемы». Под ними подразумевается лишение права избираться в президенты и разбирательства по делу о попытке госпереворота.

Ближайшая дата, когда господин Болсонару сможет участвовать в выборах,— 2030 год. До этого он не сможет внести свою кандидатуру, поскольку его ограничили в этом праве из-за «злоупотребления властью». Он был президентом Бразилии с 2019 по 2023 год.